«Забыл выключить утюг»: мажор на Gelandewagen шутит в соцсетях после виражей на Новом Арбате

Хозяин черного Gelandewagen, которого сейчас разыскивают в Москве, видимо, решил, что запреты и ограничения — для кого угодно, только не для него. Он позволил себе не просто двигаться по разделительной полосе на Новом Арбате, но и даже развернуться в этом довольно оживленном месте. Для этого, лихач, по сути, остановил движение.
В одной рукой нарушитель ПДД на Gelandewagen держал руль, в другой — телефон. Впрочем, как убедилась корреспондент НТВ Василиса Казакова, эффектные кадры посмотрели не только его друзья.
Не успели столичные инспекторы ГИБДД с облегчением выдохнуть после того, как водительских прав лишили главную нарушительницу Москвы Мару Багдасарян, как вот опять — очередной мажор на дорогой иномарке. Проверку пришлось в срочном порядке организовать после того, как любительское видео разлетелось по Сети. На кадрах видно, как владелец черного внедорожника едет по Новому Арбату. Все бы ничего, да только едет нарушитель по выделенной полосе. Когда этот невинный, по мнению водителя, трюк становится скучным, он просто пересекает сплошную и выезжает наперерез другим шоферам.
Вот как автор ролика сам в комментариях объяснил свои действия.
Водитель: «Когда постоянно забываешь выключить утюг дома. Ну, или просто когда тебе можно».
Новую головную боль полицейских, если верить Instagram, зовут Шамиль Кадыров. Именно он разместил скандальное видео на своей страничке. Солидные костюмы, люксовые авто и часы, известные персоны в друзьях. Есть фотография с телеведущей Ольгой Бузовой и ее бывшим супругом — футболистом Дмитирем Тарасовым. Кстати, что касается последнего, тот, судя по фото, даже приглашал вероятного нарушителя ПДД на свой день рождения и лихо отплясывал с ним на закрытой вечеринке. Кстати, сам спортсмен признается: его приятель действительно любитель скорость. Но к его выходкам Тарасов относится лояльно.
Корреспондент: «А он часто так гоняет?»
Дмитрий Тарасов, футболист: «Постоянно».
Корреспондент: «А вы с ним ездили?»
Дмитрий Тарасов: «Да».
Корреспондент: «А он чем занимается?»
Дмитрий Тарасов: «Временно безработный».
К слову, временно безработный ранее уже пополнял свой профиль подобными видео. Например, на Кутузовском проспекте. Пробка. Зачем, спрашивается, еще нужна выделенная полоса? Нарушитель, не раздумывая, решил проехаться с ветерком, по пути, кстати, встречая тех, кому выделенкой, в отличие от него, пользоваться разрешено. Аргументировал свое поведение шофер сильным чувством голода. В первую очередь полицейским теперь предстоит выяснить, действительно ли нарушитель и хозяин того самого профиля, где появилось видео — это один и тот же человек.
В любом случае, говорят стражи порядка, нарушитель будет выявлен и наказан. Стоит ли напоминать, что использование полосы для спецтранспорта карается лишением водительского удостоверения. Так что лихач, по словам полицейских, в самое ближайшее время пополнит ряды пешеходов.
Не успели столичные инспекторы ГИБДД с облегчением выдохнуть после того, как водительских прав лишили главную нарушительницу Москвы Мару Багдасарян, как вот опять — очередной мажор на дорогой иномарке. Проверку пришлось в срочном порядке организовать после того, как любительское видео разлетелось по Сети. На кадрах видно, как владелец черного внедорожника едет по Новому Арбату. Все бы ничего, да только едет нарушитель по выделенной полосе. Когда этот невинный, по мнению водителя, трюк становится скучным, он просто пересекает сплошную и выезжает наперерез другим шоферам.
Вот как автор ролика сам в комментариях объяснил свои действия.
Водитель: «Когда постоянно забываешь выключить утюг дома. Ну, или просто когда тебе можно».
Новую головную боль полицейских, если верить Instagram, зовут Шамиль Кадыров. Именно он разместил скандальное видео на своей страничке. Солидные костюмы, люксовые авто и часы, известные персоны в друзьях. Есть фотография с телеведущей Ольгой Бузовой и ее бывшим супругом — футболистом Дмитирем Тарасовым. Кстати, что касается последнего, тот, судя по фото, даже приглашал вероятного нарушителя ПДД на свой день рождения и лихо отплясывал с ним на закрытой вечеринке. Кстати, сам спортсмен признается: его приятель действительно любитель скорость. Но к его выходкам Тарасов относится лояльно.
Корреспондент: «А он часто так гоняет?»
Дмитрий Тарасов, футболист: «Постоянно».
Корреспондент: «А вы с ним ездили?»
Дмитрий Тарасов: «Да».
Корреспондент: «А он чем занимается?»
Дмитрий Тарасов: «Временно безработный».
К слову, временно безработный ранее уже пополнял свой профиль подобными видео. Например, на Кутузовском проспекте. Пробка. Зачем, спрашивается, еще нужна выделенная полоса? Нарушитель, не раздумывая, решил проехаться с ветерком, по пути, кстати, встречая тех, кому выделенкой, в отличие от него, пользоваться разрешено. Аргументировал свое поведение шофер сильным чувством голода. В первую очередь полицейским теперь предстоит выяснить, действительно ли нарушитель и хозяин того самого профиля, где появилось видео — это один и тот же человек.
В любом случае, говорят стражи порядка, нарушитель будет выявлен и наказан. Стоит ли напоминать, что использование полосы для спецтранспорта карается лишением водительского удостоверения. Так что лихач, по словам полицейских, в самое ближайшее время пополнит ряды пешеходов.
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