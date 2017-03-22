Адвокаты: следователи давят на фигурантов дела Марата Оганесяна

В уголовном деле, где главным фигурантом является бывший
вице-губернатор Петербурга, назревает скандал.
Сегодня громкое заявление сделала адвокатская бригада Марата Оганесяна, которую возглавляет Юрий Новолодский. По словам адвокатов, у них есть аудиодоказательства, в которых сотрудники следствия склоняют бывшего бизнесмена Василия Сливкина дать показания о том, что он давал Марату Оганесяну взятку. За это ему обещали заменить содержание в СИЗО на домашний арест.
Сам Сливкин сейчас находится в изоляторе. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. При строительстве стадиона на Крестовском острове его компания получила 300-миллионный контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены.
По версии следствия, из выданного аванса было потрачено менее трети. Эпизоды предполагаемого мошенничества Оганесяна и Сливкина следствие связало воедино.
Юрий Новолодский, адвокат, защитник Марата Оганесяна: «Вся аудиозапись кишит давлением на обвиняемого. Мол, неужели ты не понимаешь: дай то, что мы просим. И тогда мы изменим меру пресечения, и ты уйдешь из тюрьмы».
Кроме того, Юрий Новолодский сообщил, что пленку с записью ему передал один из коллег-адвокатов, которому удалось пронести в изолятор звукозаписывающее устройство. Скандальный аудиофайл он сделал во время допроса Василия Сливкина. Не исключено, что если факты шантажа подтвердятся, иной поворот возможен не только в уголовном деле самого Сливкина, но и Марата Оганесяна.
Сам Сливкин сейчас находится в изоляторе. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. При строительстве стадиона на Крестовском острове его компания получила 300-миллионный контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены.
По версии следствия, из выданного аванса было потрачено менее трети. Эпизоды предполагаемого мошенничества Оганесяна и Сливкина следствие связало воедино.
Юрий Новолодский, адвокат, защитник Марата Оганесяна: «Вся аудиозапись кишит давлением на обвиняемого. Мол, неужели ты не понимаешь: дай то, что мы просим. И тогда мы изменим меру пресечения, и ты уйдешь из тюрьмы».
Кроме того, Юрий Новолодский сообщил, что пленку с записью ему передал один из коллег-адвокатов, которому удалось пронести в изолятор звукозаписывающее устройство. Скандальный аудиофайл он сделал во время допроса Василия Сливкина. Не исключено, что если факты шантажа подтвердятся, иной поворот возможен не только в уголовном деле самого Сливкина, но и Марата Оганесяна.
Комментарии