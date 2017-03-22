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  • 22.03, 20:54

    Россияне не пострадали в результате теракта в Лондоне

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    Россияне не пострадали в результате теракта в Лондоне

    Россияне не пострадали в результате теракта в Лондоне

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, находящих в Лондоне, проявлять бдительность.

    Она отметила, что российские дипломаты уже связались с полицией. На данный момент информации о пострадавших россиянах нет.

    При этом Захарова отметила, что тем, у кого есть дополнительная информация или вопросы о местонахождении их родственников и друзей, следует обращаться по горячим линиям в посольство РФ в Лондоне, сообщают Вести.Ru.

    Произошедшее в Лондоне Захарова назвала «агрессивной вылазкой».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы, безусловно, выражаем соболезнования и сочувствие всем тем, кто пострадал, родственникам всех тех, кто погиб в ходе этой агрессивной вылазки. Мы не делим терроризм по каким-либо признакам, мы квалифицируем это как однозначное зло».

    Напомним, сегодня неизвестный злоумышленник на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду парламента. Затем злоумышленник ранил ножом полицейского, после чего был застрелен. По данным СМИ, в результате атаки пострадали как минимум 12 человек. Уже известно об одной погибшей женщине.

    НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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