#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 19:23

    Опубликовано фото мужчины с двумя ножами, напавшего на полицию в Лондоне

    комментировать
    Опубликовано фото мужчины с двумя ножами, напавшего на полицию в Лондоне

    Опубликовано фото мужчины с двумя ножами, напавшего на полицию в Лондоне

    Опубликовано фото мужчины с двумя ножами, напавшего на полицию в Лондоне
  • Фото: twitter.com

    • В Сети появилось фото злоумышленника, напавшего на полицейских в Лондоне у здания британского парламента.

    Сообщается, что открывший огонь у здания британского парламента мужчина ликвидирован.

    Очевидцы сообщали, что после раздавшихся выстрелов видели злоумышленника, который набросился с ножом на полицейских. На фото, которое появилось в Сети, у мужчины в руках два ножа. Сообщается, что один полицейский в результате атаки был ранен.

    Одновременно с этим на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль врезался в толпу пешеходов, погибли от 5 до 12 человек, передает BBC.

    НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru