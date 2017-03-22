Опубликовано фото мужчины с двумя ножами, напавшего на полицию в Лондоне

В Сети появилось фото злоумышленника, напавшего на полицейских в Лондоне у здания британского парламента.
Сообщается, что открывший огонь у здания британского парламента мужчина ликвидирован.
Очевидцы сообщали, что после раздавшихся выстрелов видели злоумышленника, который набросился с ножом на полицейских. На фото, которое появилось в Сети, у мужчины в руках два ножа. Сообщается, что один полицейский в результате атаки был ранен.
Одновременно с этим на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль врезался в толпу пешеходов, погибли от 5 до 12 человек, передает BBC.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
Очевидцы сообщали, что после раздавшихся выстрелов видели злоумышленника, который набросился с ножом на полицейских. На фото, которое появилось в Сети, у мужчины в руках два ножа. Сообщается, что один полицейский в результате атаки был ранен.
Одновременно с этим на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль врезался в толпу пешеходов, погибли от 5 до 12 человек, передает BBC.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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