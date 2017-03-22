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  • 22.03, 20:54
    Спикер питерского ЗакСа не стал комментировать увольнение ректора «Мухи». Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, вузы, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Спикер питерского ЗакСа не стал комментировать увольнение ректора «Мухи»

    1 комментарий

    Спикер питерского ЗакСа не стал комментировать увольнение ректора «Мухи»

    Спикер питерского ЗакСа не стал комментировать увольнение ректора «Мухи»

      На брифинге в Мариинском дворце Вячеслав Макаров заявил, что отставку Василия Кичеджи не будет обсуждать, «пока не стихнут эмоции».

      Сегодня спикер питерского парламента Вячеслав Макаров в традиционном подходе к журналистам категорически отказывался отвечать на вопросы по поводу судьбы Василия Кичеджи, уволенного с поста ректора петербургской академии имени Штиглица.

      Вячеслав Макаров заявил, что не будет комментировать ситуацию, «пока не стихнут эмоции». И только благодаря настойчивости представителей СМИ спикера петербургского парламента все-таки удалось разговорить с четвертой попытки.

      Вячеслав Макаров      , председатель Законодательного собрания Петербурга: «Я никого не предал. Никогда. Я не скрываю, что нахожусь в дружеских отношениях с Г. С. Полтавченко. Я его поддерживаю во всех начинаниях. Но разве я могу сказать, что Кичеджи мне не друг».

      Василий Кичеджи заявил, что его попросили написать заявление по собственному желанию в Минобрнауки. Якобы по просьбе губернатора Георгия Полтавченко. После известия об уходе Кичеджи с поста ректора студенты «Мухи» провели протестный митинг. Они боятся, что с уходом Кичеджи художественно-промышленную академию могут объединить с университетом технологии и дизайна.

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