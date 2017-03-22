Спикер питерского ЗакСа не стал комментировать увольнение ректора «Мухи»

На брифинге в Мариинском дворце Вячеслав Макаров заявил, что отставку Василия Кичеджи не будет обсуждать, «пока не стихнут эмоции».

Сегодня спикер питерского парламента Вячеслав Макаров в традиционном подходе к журналистам категорически отказывался отвечать на вопросы по поводу судьбы Василия Кичеджи, уволенного с поста ректора петербургской академии имени Штиглица.



Вячеслав Макаров заявил, что не будет комментировать ситуацию, «пока не стихнут эмоции». И только благодаря настойчивости представителей СМИ спикера петербургского парламента все-таки удалось разговорить с четвертой попытки.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Я никого не предал. Никогда. Я не скрываю, что нахожусь в дружеских отношениях с Г. С. Полтавченко. Я его поддерживаю во всех начинаниях. Но разве я могу сказать, что Кичеджи мне не друг».



Василий Кичеджи заявил, что его попросили написать заявление по собственному желанию в Минобрнауки. Якобы по просьбе губернатора Георгия Полтавченко. После известия об уходе Кичеджи с поста ректора студенты «Мухи» провели протестный митинг. Они боятся, что с уходом Кичеджи художественно-промышленную академию могут объединить с университетом технологии и дизайна.