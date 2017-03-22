В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, много раненых

На железной дороге в Швейцарии сошел с рельсов итальянский пассажирский поезд. По первым данным, в результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Как сообщает агентство ANSA, пассажирский поезд «Евросити» итальянских государственных железных дорог Trenitalia сошел с рельсов недалеко от станции Люцерна. Поезд следовал из Милана в Базель. По некоторой информации, в нем находились около 160 пассажиров.
Согласно первым данным, в результате ЧП есть раненые. На данный момент полиция сообщила о семи пострадавших. О их состоянии пока неизвестно.
Также сообщается, что сошедший с рельсов поезд повредил пилон электрической линии, что вызвало сбой в электроснабжении. Сейчас движение через Люцерн заблокировано. В районе аварии работают спасатели.
Согласно первым данным, в результате ЧП есть раненые. На данный момент полиция сообщила о семи пострадавших. О их состоянии пока неизвестно.
Также сообщается, что сошедший с рельсов поезд повредил пилон электрической линии, что вызвало сбой в электроснабжении. Сейчас движение через Люцерн заблокировано. В районе аварии работают спасатели.
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