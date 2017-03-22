#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 19:23

    В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, много раненых

    комментировать
    В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, много раненых

    В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, много раненых

    В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, много раненых
  • Фото: twitter.com

    • На железной дороге в Швейцарии сошел с рельсов итальянский пассажирский поезд. По первым данным, в результате ЧП пострадали не менее семи человек.

    Как сообщает агентство ANSA, пассажирский поезд «Евросити» итальянских государственных железных дорог Trenitalia сошел с рельсов недалеко от станции Люцерна. Поезд следовал из Милана в Базель. По некоторой информации, в нем находились около 160 пассажиров.

    Согласно первым данным, в результате ЧП есть раненые. На данный момент полиция сообщила о семи пострадавших. О их состоянии пока неизвестно.

    Также сообщается, что сошедший с рельсов поезд повредил пилон электрической линии, что вызвало сбой в электроснабжении. Сейчас движение через Люцерн заблокировано. В районе аварии работают спасатели.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru