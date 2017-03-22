История с помощниками депутатов наделала много шума на заседании парламента Петербурга

Участие в оппозиционном марше помощников депутатов от «Партии роста» и «Яблока» привело к тому, что сегодня их лишили пропусков в Мариинский дворец. В свою очередь депутаты, решая эту проблему, опоздали на пленарное заседание, где им сделал замечание спикер.
Сегодня перед зданием петербургского парламента прошла серия одиночных пикетов. Двоих участников задержала полиция, но позже молодых людей отпустили. Активисты требовали прекратить преследования помощников оппозиционных депутатов Оксаны Дмитриевой, Максима Резника и Бориса Вишневского.
Семерых человек после акции на Марсовом поле в защиту Исаакиевского собора и против слияния библиотек обвинили в критике органов власти и после служебной проверки заблокировали им пропуска.
Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, утром в Законодательное собрание не смогла попасть помощница Оксаны Дмитриевой. Лишенной постоянного пропуска Ольге Яковлевой отказывались выдавать временный.
По словам лидера фракции, готовой бойкотировать работу ради подчиненной, накануне Яковлева ушла с работы в 18:30, нарушив тем самым режим на полчаса. Дмитриева говорит, что это преследование со стороны аппарата.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания: «Они выражают предвзятость по отношению к помощникам, гражданским служащим в зависимости от их политических убеждений. Они нарушили статью 18 закона о требованиях к госслужащему. У них нет нейтральности, объективности».
Заблокированными оказались пропуска у десятков помощников, работающих по договорам. Штатным предстоит проверка специальной комиссией.
Пока решался вопрос с пропуском помощницы Оксаны Дмитриевой, заседание началось, и оппозиционеры к началу опоздали. Депутатам тут же напомнили о законе, который в этом случае применим и к ним самим. Они опоздали на пленарное заседание, тем самым нарушив регламент и Трудовой кодекс, напомнил им спикер Макаров.
На традиционном брифинге собравшихся в меньшей степени интересовала повестка дня. Что думает спикер о плакате с собственным изображением в виде Мефистофеля, какие нормы нарушили помощники, побывавшие на Марсовом поле, стали наиболее популярными вопросами сегодня.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Те помощники, о которых я знаю, они не работают в Законодательном собрании. У них нет рабочего места в парламенте. Они находятся здесь по гражданско-правовому договору. У нас существует определенный регламент работы ЗакСа, порядок, который строго определяет вопросы правопорядка».
Судьба помощников, находящихся в штате парламента, решится лишь 20 апреля. Тогда должна вынести свой вердикт специальная комиссия. До тех пор их судьба кажется не очень определенной, как, впрочем, и тех, кто не может похвастаться собственным рабочим местом в Мариинском дворце.
Семерых человек после акции на Марсовом поле в защиту Исаакиевского собора и против слияния библиотек обвинили в критике органов власти и после служебной проверки заблокировали им пропуска.
Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, утром в Законодательное собрание не смогла попасть помощница Оксаны Дмитриевой. Лишенной постоянного пропуска Ольге Яковлевой отказывались выдавать временный.
По словам лидера фракции, готовой бойкотировать работу ради подчиненной, накануне Яковлева ушла с работы в 18:30, нарушив тем самым режим на полчаса. Дмитриева говорит, что это преследование со стороны аппарата.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания: «Они выражают предвзятость по отношению к помощникам, гражданским служащим в зависимости от их политических убеждений. Они нарушили статью 18 закона о требованиях к госслужащему. У них нет нейтральности, объективности».
Заблокированными оказались пропуска у десятков помощников, работающих по договорам. Штатным предстоит проверка специальной комиссией.
Пока решался вопрос с пропуском помощницы Оксаны Дмитриевой, заседание началось, и оппозиционеры к началу опоздали. Депутатам тут же напомнили о законе, который в этом случае применим и к ним самим. Они опоздали на пленарное заседание, тем самым нарушив регламент и Трудовой кодекс, напомнил им спикер Макаров.
На традиционном брифинге собравшихся в меньшей степени интересовала повестка дня. Что думает спикер о плакате с собственным изображением в виде Мефистофеля, какие нормы нарушили помощники, побывавшие на Марсовом поле, стали наиболее популярными вопросами сегодня.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Те помощники, о которых я знаю, они не работают в Законодательном собрании. У них нет рабочего места в парламенте. Они находятся здесь по гражданско-правовому договору. У нас существует определенный регламент работы ЗакСа, порядок, который строго определяет вопросы правопорядка».
Судьба помощников, находящихся в штате парламента, решится лишь 20 апреля. Тогда должна вынести свой вердикт специальная комиссия. До тех пор их судьба кажется не очень определенной, как, впрочем, и тех, кто не может похвастаться собственным рабочим местом в Мариинском дворце.
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