У британского парламента прогремели выстрелы, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании.
В настоящее время здание оцеплено, доступ в него закрыт. Работа парламента на время остановлена, передает BBC.
Также из-за ЧП решено закрыть станцию метро «Вестминстер».
О числе пострадавших приходит противоречивая информация. Сообщается, что в результате стрельбы ранения получили от двух до 10 человек. К месту происшествия прибыли медики.
Также из-за ЧП решено закрыть станцию метро «Вестминстер».
О числе пострадавших приходит противоречивая информация. Сообщается, что в результате стрельбы ранения получили от двух до 10 человек. К месту происшествия прибыли медики.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.
Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR— Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.
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