Адвокат: Багдасарян может управлять автомобилем после лишения прав

Защитник Мары Багдасарян уверен, что его подзащитная может управлять автомобилем после того, как суд пожизненно лишил стритрейсершу водительских прав.
Как заявил адвокат Мары Багдасарян Владислав Капканов, девушка имеет право управлять автомобилем, пока решение суда не вступило в силу. Об этом защитник сообщил радиостанции «Говорит Москва».
Капканов подчеркнул, что намерен обжаловать решение Савёловского суда, и только после вердикта апелляционной инстанции можно будет говорить, имеет или нет Мара Багдасарян право управлять автомобилем.
В Instagram скандально известной стритрейсерши появились фотографии и видеозаписи, на которых стритрейсерша снова управляет автомобилем и демонстрирует водительское удостоверение.
диагноз эпилепсия.
Капканов подчеркнул, что намерен обжаловать решение Савёловского суда, и только после вердикта апелляционной инстанции можно будет говорить, имеет или нет Мара Багдасарян право управлять автомобилем.
В Instagram скандально известной стритрейсерши появились фотографии и видеозаписи, на которых стритрейсерша снова управляет автомобилем и демонстрирует водительское удостоверение.
диагноз эпилепсия.
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