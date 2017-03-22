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  • 22.03, 19:23

    Адвокат: Багдасарян может управлять автомобилем после лишения прав

    6 комментариев
    Адвокат: Багдасарян может управлять автомобилем после лишения прав

    Адвокат: Багдасарян может управлять автомобилем после лишения прав

    Адвокат: Багдасарян может управлять автомобилем после лишения прав
  • Фото: 049mara /instagram.com

    • Защитник Мары Багдасарян уверен, что его подзащитная может управлять автомобилем после того, как суд пожизненно лишил стритрейсершу водительских прав.

    Как заявил адвокат Мары Багдасарян Владислав Капканов, девушка имеет право управлять автомобилем, пока решение суда не вступило в силу. Об этом защитник сообщил радиостанции «Говорит Москва».

    Капканов подчеркнул, что намерен обжаловать решение Савёловского суда, и только после вердикта апелляционной инстанции можно будет говорить, имеет или нет Мара Багдасарян право управлять автомобилем.

    В Instagram скандально известной стритрейсерши появились фотографии и видеозаписи, на которых стритрейсерша снова управляет автомобилем и демонстрирует водительское удостоверение.

    Напомним, что накануне Савёловский суд Москвы пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Таким образом, было удовлетворено обращение прокурора, который потребовал отобрать у стритрейсерши права по медицинским показаниям — врачи поставили молодой женщине диагноз эпилепсия.

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