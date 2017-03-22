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  • 22.03, 17:52

    Стоимость Brent упала ниже 50 долларов

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    Стоимость Brent упала ниже 50 долларов

    Стоимость Brent упала ниже 50 долларов

    Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологически важной отметки в 50 долларов за баррель.

    В ходе сегодняшних торгов цена черного золота упала до 49,71 доллара за баррель.

    Так дешево баррель Brent не стоил с 30 ноября прошлого года.

    Стоимость черного золота снижается на фоне новостей о росте запасов углеводородов в США на 4,94 млн баррелей при прогнозе в 2,8 млн баррелей.

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