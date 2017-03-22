ЗакС Петербурга проголосовал за поправки к федеральному закону о домашних животных

Петербургские депутаты предлагают внести корректировки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он лежит в Госдуме с 2011 года.

Инициаторы предлагают сделать обязательными регистрацию и мечение, а также разрешить заводить в коммунальной квартире собак и других питомцев только с согласия всех жильцов.



Кроме того, авторы поправок из комитета по законодательству предполагают, что владельцы собак смогут по желанию чипировать своего питомца. В чипе будут указаны персональные данные владельца, контакты, характеристики животного.



Парламентарии предложили также ввести единый реестр домашних животных. Согласно документу, владельцев собак обяжут регистрировать питомцев в обязательном порядке. При этом те, кто держит дома кошек, смогут это сделать добровольно.



Тем временем зоозащитники ждут от этого закона и возможности государственной поддержки приютов в виде грантов или субсидий. Корректировки были приняты парламентариями большинством голосов.



По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, сейчас главное — это утвердить федеральный закон. Ведь пока в России содержание домашних животных никак не регламентируется.