#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 19:23

    ЗакС Петербурга проголосовал за поправки к федеральному закону о домашних животных

    комментировать

    ЗакС Петербурга проголосовал за поправки к федеральному закону о домашних животных

    ЗакС Петербурга проголосовал за поправки к федеральному закону о домашних животных

    Петербургские депутаты предлагают внести корректировки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он лежит в Госдуме с 2011 года.

    Инициаторы предлагают сделать обязательными регистрацию и мечение, а также разрешить заводить в коммунальной квартире собак и других питомцев только с согласия всех жильцов.

    Кроме того, авторы поправок из комитета по законодательству предполагают, что владельцы собак смогут по желанию чипировать своего питомца. В чипе будут указаны персональные данные владельца, контакты, характеристики животного.

    Парламентарии предложили также ввести единый реестр домашних животных. Согласно документу, владельцев собак обяжут регистрировать питомцев в обязательном порядке. При этом те, кто держит дома кошек, смогут это сделать добровольно.

    Тем временем зоозащитники ждут от этого закона и возможности государственной поддержки приютов в виде грантов или субсидий. Корректировки были приняты парламентариями большинством голосов.

    По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, сейчас главное — это утвердить федеральный закон. Ведь пока в России содержание домашних животных никак не регламентируется.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru