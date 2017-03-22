В центре Москвы задержан криминальный авторитет по прозвищу Леван Гальский

Сотрудники уголовного розыска на одной из центральных улиц столицы задержали в центре криминального авторитета, известного как Леван Гальский.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, у задержанного был изъят пакет с 7 граммами кокаина.
МВД РФ: «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержан 38-летний криминальный авторитет, известный как Леван Гальский. В ходе личного досмотра у фигуранта изъят сверток с веществом белого цвета общим весом около 7 граммов, которое по результатам исследования признано наркотическим средством кокаином».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.
МВД РФ: «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержан 38-летний криминальный авторитет, известный как Леван Гальский. В ходе личного досмотра у фигуранта изъят сверток с веществом белого цвета общим весом около 7 граммов, которое по результатам исследования признано наркотическим средством кокаином».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.
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