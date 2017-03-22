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  • 22.03, 20:54
    Огонь от горящей бытовки едва не перекинулся на памятник петербургской архитектуры. Санкт-Петербург, памятники, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Огонь от горящей бытовки едва не перекинулся на памятник петербургской архитектуры

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    Огонь от горящей бытовки едва не перекинулся на памятник петербургской архитектуры

    Огонь от горящей бытовки едва не перекинулся на памятник петербургской архитектуры

      В считаных метрах от дачи Громова на Аптекарском острове произошел пожар.

      Сегодня Петербург едва не лишился объекта культурного наследия XIX века. Около полудня загорелась бытовка возле знаменитой дачи купца Громова на Петроградской стороне. Сейчас она находится на реставрации и полностью закрыта строительными лесами.

      Как говорят пожарные, еще бы несколько минут, и огонь мог перекинуться на трехэтажный особняк. Бывшая дача главы лесной биржи была построена в Лопухинском саду в середине XIX века.

      Она известна тем, что в соседнем корпусе работала Ленинградская студия телевидения. Именно оттуда в июле 1938 года была проведена первая опытная телетрансляция, а затем началось регулярное телевизионное вещание.

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