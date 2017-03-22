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  • 22.03, 17:52

    Центробанк рассчитывает получить право на передачу банковской тайны силовикам

    1 комментарий

    Центробанк рассчитывает получить право на передачу банковской тайны силовикам

    Центробанк рассчитывает получить право на передачу банковской тайны силовикам

    Центробанк хочет получить право предоставлять правоохранительным органам документов, содержащих банковскую тайну, если это необходимо для возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных банкиров.

    Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Набиуллиной, сейчас существуют препятствия для эффективного взаимодействия ведомств в работе по пресечению противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере. В частности, получить доступ к документам с банковской тайной сотрудники силовых ведомств могут только после возбуждения уголовного дела. Однако правоохранители зачастую не могут этого сделать из-за «недостаточных оснований».

    Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях, для того, чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того, чтобы можно было более эффективно применять ответственность к собственникам и к менеджерам таких банков».

    В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что введение такой меры позволит гарантировать возврат вкладов клиентам банков, передает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что глава государства намерен внести кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в Госдуму для продления ее полномочий на посту главы Центрального банка на новый срок.

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