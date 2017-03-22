Центробанк рассчитывает получить право на передачу банковской тайны силовикам

Центробанк хочет получить право предоставлять правоохранительным органам документов, содержащих банковскую тайну, если это необходимо для возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных банкиров.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Набиуллиной, сейчас существуют препятствия для эффективного взаимодействия ведомств в работе по пресечению противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере. В частности, получить доступ к документам с банковской тайной сотрудники силовых ведомств могут только после возбуждения уголовного дела. Однако правоохранители зачастую не могут этого сделать из-за «недостаточных оснований».
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях, для того, чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того, чтобы можно было более эффективно применять ответственность к собственникам и к менеджерам таких банков».
В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что введение такой меры позволит гарантировать возврат вкладов клиентам банков, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что глава государства намерен внести кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в Госдуму для продления ее полномочий на посту главы Центрального банка на новый срок.
По словам Набиуллиной, сейчас существуют препятствия для эффективного взаимодействия ведомств в работе по пресечению противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере. В частности, получить доступ к документам с банковской тайной сотрудники силовых ведомств могут только после возбуждения уголовного дела. Однако правоохранители зачастую не могут этого сделать из-за «недостаточных оснований».
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: «Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях, для того, чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того, чтобы можно было более эффективно применять ответственность к собственникам и к менеджерам таких банков».
В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что введение такой меры позволит гарантировать возврат вкладов клиентам банков, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что глава государства намерен внести кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в Госдуму для продления ее полномочий на посту главы Центрального банка на новый срок.
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