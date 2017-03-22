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  • 22.03, 17:52
    Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США. Африка, США, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США

    2 комментария
    Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США

    Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США

    Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США

      Американские врачи сегодня рассказали об уникальной хирургической операции. Ее сделали девочке из Африки, у которой была тяжелая врожденная аномалия.

      Доминик родилась с четырьмя ногами и лишним отделом позвоночника. О несчастном ребенке из Кот-д’Ивуара в больнице штата Иллинойс узнали из соцсетей и предложили свою помощь. Девочку привезли в Чикаго и сделали сложнейшую операцию. В лечении одной маленькой пациентки задействованы более 50 сотрудников клиники.

      Сейчас трудно поверить, что совсем недавно 10-месячная Доминик не могла сидеть, поднимать ручки и тянуться за игрушками. После полного выздоровления она вернется к своей семье в Западную Африку.

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