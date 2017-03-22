Маленькой африканке с четырьмя ногами сделали операцию в США

Американские врачи сегодня рассказали об уникальной хирургической операции. Ее сделали девочке из Африки, у которой была тяжелая врожденная аномалия.

Доминик родилась с четырьмя ногами и лишним отделом позвоночника. О несчастном ребенке из Кот-д’Ивуара в больнице штата Иллинойс узнали из соцсетей и предложили свою помощь. Девочку привезли в Чикаго и сделали сложнейшую операцию. В лечении одной маленькой пациентки задействованы более 50 сотрудников клиники.



Сейчас трудно поверить, что совсем недавно 10-месячная Доминик не могла сидеть, поднимать ручки и тянуться за игрушками. После полного выздоровления она вернется к своей семье в Западную Африку.