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  • 22.03, 17:52
    ГИБДД изучает видео гонок на Gelandewagen на Новом Арбате. ГИБДД, Москва, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ГИБДД изучает видео гонок на Gelandewagen на Новом Арбате

    4 комментария

    ГИБДД изучает видео гонок на Gelandewagen на Новом Арбате

    ГИБДД изучает видео гонок на Gelandewagen на Новом Арбате

      Московские инспекторы ГИБДД изучают появившееся в Сети видео, на котором водитель Gelandewagen ездит по выделенной полосе на Новом Арбате, а также совершает разворот в запрещенном месте.

      На опубликованном в Интернете видеоролике видно, как водитель Gelandewagen по выделенной полосе обгоняет поток автомобилей на Новом Арбате, а затем разворачивается прямо в плотном потоке и повторяет заезд. Слышно, как в автомобиле играет спокойная музыка со словами «простите мой беспредел».

      По информации Газеты.Ru, видеозаписью заинтересовались в столичной Госавтоинспекции, там начали проверку инцидента. Водителя ищут.

      Представители «золотой молодежи» на Gelandewagen в Москве часто становятся участниками громких скандалов. Так, например, широкий общественный резонанс вызвало поведение на дороге сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и его друзей весной 2016 года. Нарушителей несколько часов преследовала полиция, а молодые люди транслировали погоню в прямом эфире в Интернете.

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