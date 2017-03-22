ГИБДД изучает видео гонок на Gelandewagen на Новом Арбате

Московские инспекторы ГИБДД изучают появившееся в Сети видео, на котором водитель Gelandewagen ездит по выделенной полосе на Новом Арбате, а также совершает разворот в запрещенном месте.
На опубликованном в Интернете видеоролике видно, как водитель Gelandewagen по выделенной полосе обгоняет поток автомобилей на Новом Арбате, а затем разворачивается прямо в плотном потоке и повторяет заезд. Слышно, как в автомобиле играет спокойная музыка со словами «простите мой беспредел».
По информации Газеты.Ru, видеозаписью заинтересовались в столичной Госавтоинспекции, там начали проверку инцидента. Водителя ищут.
участниками громких скандалов. Так, например, широкий общественный резонанс вызвало поведение на дороге сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и его друзей весной 2016 года. Нарушителей несколько часов преследовала полиция, а молодые люди транслировали погоню в прямом эфире в Интернете.
По информации Газеты.Ru, видеозаписью заинтересовались в столичной Госавтоинспекции, там начали проверку инцидента. Водителя ищут.
участниками громких скандалов. Так, например, широкий общественный резонанс вызвало поведение на дороге сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и его друзей весной 2016 года. Нарушителей несколько часов преследовала полиция, а молодые люди транслировали погоню в прямом эфире в Интернете.
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