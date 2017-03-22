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  • 22.03, 16:21

    Путин внесет кандидатуру Набиуллиной для продления ее полномочий на посту главы ЦБ

    6 комментариев

    Путин внесет кандидатуру Набиуллиной для продления ее полномочий на посту главы ЦБ

    Путин внесет кандидатуру Набиуллиной для продления ее полномочий на посту главы ЦБ

    Президент РФ Владимир Путин намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий на посту главы Центрального банка на новый срок.

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ЦБ под руководством Набиуллиной «будет действовать также независимо, также уверенно будет себя вести». Об этом он сообщил на встрече с руководителем Центрального банка, сообщает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка РФ».

    Заслуженный экономист России, Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ РФ с 24 июня 2013 года. С 2008 — 2012 годы занимала пост министра экономического развития Российской Федерации.

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