Разбойник в желтых штанах и его хромой подельник ограбили супермаркет: видео

Спектакль с криминальным оттенком разыграли грабители на глазах у посетителей продуктового магазина.

666 кражи и ограбления

Действовали подельники как по сценарию. Это запечатлели камеры наблюдения.



На кадрах видно, как мужчина в черных очках и желтых брюках набрал полную корзину продуктов и, минуя кассу, пошел к выходу. За ним в погоню бросился охранник торговой точки. Убегая, злоумышленник бросил неоплаченный товар. Который спустя несколько минут подобрал хромой мужчина. Правда, стоило ему взять в руки награбленное, как нога сразу прошла, и он уже летящей походкой удалился.



Каково же было удивление секьюрити, когда они вернулись на место преступления, а вещественные доказательства исчезли.



