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  • 22.03, 16:21
    Разбойник в желтых штанах и его хромой подельник ограбили супермаркет: видео. кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Разбойник в желтых штанах и его хромой подельник ограбили супермаркет: видео

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    Разбойник в желтых штанах и его хромой подельник ограбили супермаркет: видео

    Разбойник в желтых штанах и его хромой подельник ограбили супермаркет: видео

      Спектакль с криминальным оттенком разыграли грабители на глазах у посетителей продуктового магазина.

      Действовали подельники как по сценарию. Это запечатлели камеры наблюдения.

      На кадрах видно, как мужчина в черных очках и желтых брюках набрал полную корзину продуктов и, минуя кассу, пошел к выходу. За ним в погоню бросился охранник торговой точки. Убегая, злоумышленник бросил неоплаченный товар. Который спустя несколько минут подобрал хромой мужчина. Правда, стоило ему взять в руки награбленное, как нога сразу прошла, и он уже летящей походкой удалился.

      Каково же было удивление секьюрити, когда они вернулись на место преступления, а вещественные доказательства исчезли.

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