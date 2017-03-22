Лишенный прав отец близнецов подозревает жену в сговоре с опекой

Электрик из Москвы,
56-летний Виталий Нестеров, написал заявление в полицию на собственную супругу. Он считает, что женщина вступила в сговор с сотрудниками органов опеки и добилась лишения его родительских прав.
Ранее НТВ сообщал, что близнецы, вокруг которых развернулась драма, появились на свет в результате ЭКО, детей выносила суррогатная мать — у супруги Виталия забеременеть не получалось. Однако после рождения малышей женщина заявила, что не желает воспитывать «чужих» детей, и решила отдать Машу и Максима в дом малютки.
Специалисты из органов опеки заверили мужчину, что это верное решение — якобы жена находилась в стрессе, и нужно было дать ей время. Однако тем временем женщина через суд успела добиться лишения родительских прав самого Нестерова. Теперь близнецы находятся в приемной семье, но мужчина подозревает, что супруга обманула его, намеренно разлучив с детьми.
Виталий Нестеров: «Я бы попросил полицию разобраться, почему они имеют шестерых приемных детей, в том числе моих двоих, которые являются одними из самых маленьких. Дети для меня, естественно, важнее всего, потому что это самое главное в жизни, к чему я, собственно говоря, всю жизнь и шел».
Мужчине показалось странным, что о том, где и с кем живут его дети, досконально известно супруге, она даже показывала ему фотографии малышей. При этом самому Виталию общаться с дочерью и сыном категорически запрещено.
Специалисты из органов опеки заверили мужчину, что это верное решение — якобы жена находилась в стрессе, и нужно было дать ей время. Однако тем временем женщина через суд успела добиться лишения родительских прав самого Нестерова. Теперь близнецы находятся в приемной семье, но мужчина подозревает, что супруга обманула его, намеренно разлучив с детьми.
Виталий Нестеров: «Я бы попросил полицию разобраться, почему они имеют шестерых приемных детей, в том числе моих двоих, которые являются одними из самых маленьких. Дети для меня, естественно, важнее всего, потому что это самое главное в жизни, к чему я, собственно говоря, всю жизнь и шел».
Мужчине показалось странным, что о том, где и с кем живут его дети, досконально известно супруге, она даже показывала ему фотографии малышей. При этом самому Виталию общаться с дочерью и сыном категорически запрещено.
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