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  • 22.03, 14:51
    Дебош в поезде: пассажир отобрал у полицейского оружие и угрожал мамой. дебоширы, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дебош в поезде: пассажир отобрал у полицейского оружие и угрожал мамой

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    Дебош в поезде: пассажир отобрал у полицейского оружие и угрожал мамой

    Дебош в поезде: пассажир отобрал у полицейского оружие и угрожал мамой

    Дебош в поезде: пассажир отобрал у полицейского оружие и угрожал мамой

      Несколько напряженных минут пришлось пережить проводникам поезда Москва — Екатеринбург. Поволноваться их заставил один из пассажиров плацкартного вагона. Он устроил потасовку с полицейскими. Любительскую запись конфликта кто-то из очевидцев выложил в Интернет.

      Разумеется, пользователи равнодушными не остались. Если верить комментариям, их особенно заинтересовали связи хулигана, который во время задержания повторял одну фразу: «Да у меня же мама — подполковник ФСБ!»

      Видео начинается со слов: «Однажды в поезде, где-то между Москвой и Екатеринбургом». Действующие лица — полицейские и праздная компания, которая выпивает в вагоне. Дабы усмирить дебоширов, очевидцы вызвали стражей порядка. Попросили по полочкам разложить нетрезвых пассажиров, но не вышло.

      Пассажир: «Вам *****, ребята, у меня мама — подполковник ФСБ».

      Имена главных героев, время, а также место где сняты эти кадры, пока неизвестны. Не ясно и кто эта мама, которой всех так пытался напугать мужчина. Полицейские выясняют подробности. Но и без этого понятно: человек в спортивном костюме явно хотел спровоцировать стражей порядка. Во время разъяснительной беседы почему-то решил выхватить пистолет у одного из правоохранителей.

      Но тут на помощь полицейским пришли очевидцы. Они заметили, как рука дебошира тянется к табельному оружию, и не дали ему выстрелить. В итоге буяна скрутили и уложили на пол под всеобщее порицание. Даже жалобные крики о пощаде не помогли задержанному реабилитироваться в глазах общественности. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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