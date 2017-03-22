Глухонемой спортсмен лишился квартиры по вине сурдопереводчика

Бороться за собственную квартиру вынужден многократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Сергей Олифир. Глухонемой спортсмен через суд пытается оспорить сделку купли-продажи , которую провели без его согласия.

После приобретения долгожданной «трешки» в новостройке в Подмосковье Олифир решил взять займ на ее обустройство. Знакомые посоветовали оформить займ в лизинговой компании. И даже свели со знающим специалистом, сурдопереводчиком Владиславом Еремкиным. Он и вел сделку, объяснял Сергею и его супруге Марине, какие документы необходимо подписать. Все прошло успешно: спортсмен исправно платил. Но однажды от него потребовали освободить квартиру.



Сергей Олифир: «После того как предоставили документы на квартиру, якобы в залог, я узнал, что, оказывается, квартиру внес не в залог, а продал, уже понял, что попал в неприятную ситуацию».



Займ предоставил некто Сергей Хазиев. Именно он и стал (по бумагам) обладателем квартиры в Реутове.



Илья Гатикоев, адвокат Сергея Олифира: «Разработана такая нехитрая схема, при которой отношения займа прикрываются сделкой купли-продажи. Выглядит она так: Сергей продает квартиру физлицу, и ровно через месяц это физлицо дает право выкупить эту квартиру, но за сумму на четыре миллиона больше».



Сергей обратился в суд. Там с доводами чемпиона согласились и на квартиру наложили арест. Полицейские начали проверку и выяснили любопытные детали. Оказывается, сурдопереводчик Владислав Еремкин, который помогал спортсмену, мало того что не состоит ни в одной официальной организации, так еще и дважды судим.



Лилия Ионичевская, сурдопереводчик, президент ассоциации переводчиков жестового языка: «Ни в каких списках у нас такого переводчика нет. Он аттестацию не проходил, не обучался нигде. Поэтому и удостоверение, которое ему выдали, естественно, фальшивое».



Сотрудники той самой лизинговой компании с обвинениями в свой адрес не согласны. Мол, чемпион мира видел, что подписывал, да и вообще заложить квартиру была его идея, а теперь он вдруг с чем-то не согласен.



Дмитрий Красовский, представитель лизинговой компании: «Во-первых никто его не хотел ограбить. Во-вторых Олифер сам как-то непорядочно поступает. Никакой там не подложный договор. Обычный стандартный договор купли-продажи. Он сидел читал. Сам оформил ячейку. Он подал документы самостоятельно».



Сергей Олифир позицию оппонентов знает, но отступать не намерен, будет бороться до победного. К очередному судебному заседанию готовится в спортивном зале. Говорит, только здесь может отвлечься от навалившихся проблем.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.