Смертельное избиение пьяного водителя инспекторами ГИБДД на Ставрополье попало на видео

В Ставропольском крае арестованы четверо теперь уже бывших инспекторов ГИБДД, по вине которых погиб водитель. Он проигнорировал требование остановиться, при этом едва не задавил одного из стражей порядка. Полицейские начали преследование. Лихач выполнял опасные маневры, рисковал жизнями других участников движения, в итоге был загнан в тупик.

Методы наказания нарушителей ПДД, которые применили бывшие сотрудники ГИБДД Ставрапольского края, обсуждает вся страна. По версии сыщиков, именно инспекторы до смерти забили автомобилиста, который превысил скоростной режим и, возможно, сел пьяным за руль. Андрей Гладков и Рубен Гаспрян арестованы на время расследования этого резонансного инцидента. А по словам сыщиков, есть в чем разбираться. На кадрах записи видеорегистратора, установленного в патрульной машине, видно, как иномарка подрезает полицейский автомобиль. Стражи порядка требуют от лихача немедленно остановиться, тот требования игнорирует.



Через несколько минут инспекторам удается прижать автомобиль нарушителя к обочине. На кадрах видеозаписи можно различить, как полицейский ногами бьет шофера. Удар за ударом, хотя тот, судя по всему, уже сознание потерял. Вскоре к сотруднику ГИБДД присоединяется коллега. Еще один страж порядка наблюдает за происходящим и кому-то звонит. Казалось бы, впору вызывать скорую, но вместо медиков на место прибыло полицейское подкрепление. На этом запись обрывается.



Известно, что спустя некоторое время неотложка все же приехала, но врачам оставалось лишь зафиксировать смерть водителя. Что интересно: в графе причина гибели написано «сильнейшее алкогольное отравление». А вот медицинская экспертиза показала, что 24-летний Александр Поломанов скончался от множественных травм. Как только стали известны результаты исследований, вероятные виновники были задержаны.



Кроме того, судя по материалам уголовного дела, в ту ночь в салоне автомобиля был пассажир — друг Александра Поломанова. По некоторой информации, он подтверждает: шофер изрядно выпил перед тем, как сесть за руль. Собственно, это и стало причиной его агрессивного поведения по отношению к полицейским. Впрочем, оказалось, что и свидетель тоже попал под горячую руку инспекторов. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.