В Петербурге разоблачили преступную группу подпольных банкиров

Огромными деньгами распоряжались нелегальные финансисты, которых разоблачили в Северной столице. Судя по материалам дела, подпольная организация работала не один месяц. И весьма успешно.

Речь о преступной группе, помогавшей коммерсантам уходить от налогов и обналичивать миллионы за скромный процент. На дверях офиса, конечно же, не было вывески. Обслуживали там только проверенных клиентов. Впрочем, силовикам банкиры не смогли отказать в приеме.



Как выяснили правоохранители, в офисе расположился некий финансовый отдел, сотрудники которого обналичивают деньги коммерсантов в обход закона.



Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Изъято две сотни банковских карт, около ста мобильных телефонов, различные учредительные документы. Кроме того, заблокированы счета, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность».



Сейчас задержаны пять человек, это вполне себе штат небольшого отделения банка. Да и действовали преступники словно кредитная организация, только втемную. В штате подпольного банка существовали даже свои отделы. Одни занимались бухгалтерией, другие регистрировали фирмы-однодневки, подделывали документы, искали подставных директоров.



Как выяснилось, преступники выводили деньги через фирмы-однодневки. После компанию закрывали и открывали новую. И так происходило раз за разом. Правоохранители насчитали порядка 300 таких недействительных предприятий и узнали десятки фамилий подставных директоров. Причем известно, что за свои услуги злоумышленники получали от бизнесменов 8%.



Чтобы доказать причастность всех подозреваемых, правоохранители нанесли визиты в офисы и дома фигурантов дела. Проведены десятки обысков. В результате удалось заполучить информацию о переводах, суммах за последнее время. К тому же следователи не исключают: спецоперация в Санкт-Петербурге — лишь верхушка айсберга. Возможно, преступники создали огромную сеть подобных банков и в других российских городах. Также удалось выяснить, что за несколько месяцев злоумышленники успели заработать несколько миллионов рублей.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпа.

