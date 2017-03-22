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  • 22.03, 14:51

    В Кремле не рассматривают инициативу назначения главы РАН указом президента

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    В Кремле не рассматривают инициативу назначения главы РАН указом президента

    В Кремле не рассматривают инициативу назначения главы РАН указом президента

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу заменить процедуру выборов президента Российской академии наук на назначение из Кремля.

    По словам Пескова, администрация президента не рассматривает такую инициативу.

    Дмитрий Песков: «Что касается этой инициативы, то она никоим образом не проистекает из Кремля, и до тех пор, пока инициатива не будет как-то консенсусно сформулирована в самой Академии наук на общем собрании, то речь о какой-то позиции Кремля не представляется возможной».

    При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг выборов главы РАН. Он также подчеркнул, что Владимир Путин придает огромное значение развитию академии.

    Ранее, в понедельник общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента Академии наук на осень и ходатайство перед правительством о продлении полномочий действующего главы Академии наук Владимира Фортова, а также президиума РАН и вице-президентов Академии наук.

    Сегодня исполняющим обязанности главы Российской академии наук был назначен вице-президент Валерий Козлов.

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