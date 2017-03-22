Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты

Граждане России поверили в удачу и все чаще играют в лотереи.
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По информации РБК, за прошлый год в отделениях «Почты России» купили в полтора раза больше лотерейных билетов, чем в 2015-м. Также приобретают билеты в салонах связи, некоторые продавцы зафиксировали прирост в 80%.
Участники рынка объясняют, что такой интерес к гослотереям появился во многом после того, как Роскомнадзор начал блокировать нелегальные онлайн-казино. Сказалось и растущее число точек продаж. Сообщается, что людей привлекает невысокая цена билетов, многие берут их просто на сдачу.
Участники рынка объясняют, что такой интерес к гослотереям появился во многом после того, как Роскомнадзор начал блокировать нелегальные онлайн-казино. Сказалось и растущее число точек продаж. Сообщается, что людей привлекает невысокая цена билетов, многие берут их просто на сдачу.
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