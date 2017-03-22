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  • 22.03, 14:51
    Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты. лотереи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты

    1 комментарий

    Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты

    Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты

      Граждане России поверили в удачу и все чаще играют в лотереи.

      По информации РБК, за прошлый год в отделениях «Почты России» купили в полтора раза больше лотерейных билетов, чем в 2015-м. Также приобретают билеты в салонах связи, некоторые продавцы зафиксировали прирост в 80%.

      Участники рынка объясняют, что такой интерес к гослотереям появился во многом после того, как Роскомнадзор начал блокировать нелегальные онлайн-казино. Сказалось и растущее число точек продаж. Сообщается, что людей привлекает невысокая цена билетов, многие берут их просто на сдачу.

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