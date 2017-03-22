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  • 22.03, 14:51
    Депутаты хотят положить конец беспределу футбольных фанатов. Госдума, беспорядки, законодательство, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Депутаты хотят положить конец беспределу футбольных фанатов

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    Депутаты хотят положить конец беспределу футбольных фанатов

    Депутаты хотят положить конец беспределу футбольных фанатов

      В России могут ужесточить наказание за хулиганство на трибунах. Нижняя палата российского парламента сегодня во втором, основном чтении приняла соответствующий законопроект. Речь идет о слишком буйных болельщиках, чьи выяснения отношений попадают в мировые СМИ и иногда выливаются в международные скандалы.

      В России так называемый закон о болельщиках существует около 3 лет. Согласно документу, фаната могут оштрафовать на сумму от 3 до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение при остановке или полной отмене матча штрафуют максимум на 15 тысяч рублей. Это наказание могут заменить арестом, а также болельщик может лишиться права посещать матчи на срок до 7 лет.

      Как передает корреспондент Светлана Гордеева, согласно изменениям, утвержденным еще в первом чтении, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение стадионов — с 20–25 тысяч рублей до 40–50 тысяч. В качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

      Одновременно вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». За это будут штрафовать на 10–20 тысяч рублей или арестовывать на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение матчей на срок от 1 года до 7 лет.

      Под грубым нарушением подразумеваются действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», а также повлекшие прекращение спортивного матча.

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