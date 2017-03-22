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  • 22.03, 16:21
    В Брюсселе погибших при взрывах в аэропорту почтили минутой молчания. Бельгия, Брюссель, аэропорты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Брюсселе погибших при взрывах в аэропорту почтили минутой молчания

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    В Брюсселе погибших при взрывах в аэропорту почтили минутой молчания

    В Брюсселе погибших при взрывах в аэропорту почтили минутой молчания

      В Бельгии сегодня вспоминают жертв серии терактов, которые унесли жизни 32 человек.

      Траурные мероприятия прошли на территории аэропорта Брюсселя, где ровно год назад прогремели 2 взрыва. Напротив зала вылета память погибших минутой молчания почтили король Филипп, королева Матильда, а также представители бельгийского правительства и родственники жертв.

      На территории, прилегающей к воздушной гавани, открыли бронзовый монумент «Полет разума». Ранее статуя находилась в здании аэропорта, но была повреждена при взрыве. Ее восстановили и перенесли на улицу.

      После этого процессия направилась на станцию метро «Мальбек», где 22 марта в одном из вагонов смертник привел бомбу в действие. Следствие установило, что все преступники были связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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