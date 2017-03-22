#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 14:51

    Лавров обсудил с де Мистурой предстоящие женевские переговоры по Сирии

    1 комментарий

    Лавров обсудил с де Мистурой предстоящие женевские переговоры по Сирии

    Лавров обсудил с де Мистурой предстоящие женевские переговоры по Сирии

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Его визит проходит перед началом нового раунда межсирийских переговоров в Женеве, который запланирован на завтра.

    По словам главы российского МИДа, в сирийском урегулировании удалось достичь хрупкого прогресса.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сейчас очень важный момент, потому что в прошлый раз вам удалось достичь очень хрупкого прогресса. Необходимо консолидировать договоренности по четырем „корзинам“, которые включают в себя вопросы конституции, выборов, переходного периода и борьбы с терроризмом. Все эти аспекты являются неотъемлемыми требованиями, закрепленными в резолюции 2254 Совбеза ООН».

    Стаффан де Мистура заявил, что на грядущих переговорах в Женеве должен быть достигнут политический прогресс. Спецпосланник ООН также сообщил, что сам завтра отправится в Анкару для консультаций по сирийскому вопросу, а в Женеве его будет представлять заместитель.

    Новости по теме

    Решение сирийской проблемы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru