СМИ: в Куршевеле ограблен дом миллиардера Прохорова

Шале российского миллиардера Михаила Прохорова во французском Куршевеле было ограблено неизвестными в ночь на воскресенье.
По информации французской газеты Le Dauphine, двое злоумышленников проникли в шале российского миллиардера Михаила Прохорова во французском Куршевеле. Ограбление сняла камера видеонаблюдения.
По данным газеты, в дом зашли двое мужчин в куртках и шапках, их лица были закрыты до самых глаз. Один из грабителей имел при себе рюкзак.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте в ночь на воскресенье. Информации о сумме возможного ущерба нет. Расследование было поручено жандармерии Куршевеля при поддержке подразделения из Альбервиля, отмечает издание.
По данным газеты, в дом зашли двое мужчин в куртках и шапках, их лица были закрыты до самых глаз. Один из грабителей имел при себе рюкзак.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте в ночь на воскресенье. Информации о сумме возможного ущерба нет. Расследование было поручено жандармерии Куршевеля при поддержке подразделения из Альбервиля, отмечает издание.
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