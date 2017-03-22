#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 14:51

    СМИ: в Куршевеле ограблен дом миллиардера Прохорова

    2 комментария
    • Фото: facebook.com
    СМИ: в Куршевеле ограблен дом миллиардера Прохорова

    СМИ: в Куршевеле ограблен дом миллиардера Прохорова

    СМИ: в Куршевеле ограблен дом миллиардера Прохорова
  • Фото: facebook.com

    • Шале российского миллиардера Михаила Прохорова во французском Куршевеле было ограблено неизвестными в ночь на воскресенье.

    По информации французской газеты Le Dauphine, двое злоумышленников проникли в шале российского миллиардера Михаила Прохорова во французском Куршевеле. Ограбление сняла камера видеонаблюдения.

    По данным газеты, в дом зашли двое мужчин в куртках и шапках, их лица были закрыты до самых глаз. Один из грабителей имел при себе рюкзак.

    Инцидент произошел на горнолыжном курорте в ночь на воскресенье. Информации о сумме возможного ущерба нет. Расследование было поручено жандармерии Куршевеля при поддержке подразделения из Альбервиля, отмечает издание.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru