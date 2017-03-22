В Китае задержали контрабандиста за перевозку бриллиантов в ботинках

На китайской таможне задержали мужчину, который прятал в ботинках тысячу бриллиантов.
Драгоценные камни мужчина пытался нелегально провезти из Гонконга в город Шэньчжэнь, однако был задержан сотрудникам таможни, сообщает агентство Синьхуа.
По информации агентства, мужчина набил бриллиантами весом 212,9 карата собственную обувь. Из-за камней в ботинках контрабандисту пришлось передвигаться на цыпочках, что и привлекло внимание таможенников. Когда мужчина по их требованию снял обувь, правоохранители нашли под стельками несколько мешочков с драгоценностями.
В отношении задержанного начато расследование.
По информации агентства, мужчина набил бриллиантами весом 212,9 карата собственную обувь. Из-за камней в ботинках контрабандисту пришлось передвигаться на цыпочках, что и привлекло внимание таможенников. Когда мужчина по их требованию снял обувь, правоохранители нашли под стельками несколько мешочков с драгоценностями.
В отношении задержанного начато расследование.
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