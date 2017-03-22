Жириновский обещает всеобщую амнистию, если станет президентом РФ

Лидер ЛДПР намерен выпустить из тюрем и колоний 450 тысяч заключенных в случае победы на выборах президента в марте 2018 года.
В случае победы на выборах президента РФ лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен объявить политическую, экономическую, уголовную, финансовую амнистии.
Либерал-демократы предлагают оставить в тюрьмах и колониях только убийц, мошенников, наркодилеров и крупных воров, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Все остальные — на улицу. Штрафы, под домашний арест и так далее. То есть останется 200 тысяч заключенных, сейчас 650 (тысяч)».
Ранее депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты проект постановления об объявлении амнистии по случаю третьей годовщины присоединения Крыма. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, под амнистию могли бы попасть «лица, не являющиеся злостными преступниками, женщины, дети» — те, кто совершил нетяжкие преступления. Это могло бы стать «хорошей гуманной акцией государства», отметила Матвиенко.
Либерал-демократы предлагают оставить в тюрьмах и колониях только убийц, мошенников, наркодилеров и крупных воров, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Все остальные — на улицу. Штрафы, под домашний арест и так далее. То есть останется 200 тысяч заключенных, сейчас 650 (тысяч)».
Ранее депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты проект постановления об объявлении амнистии по случаю третьей годовщины присоединения Крыма. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, под амнистию могли бы попасть «лица, не являющиеся злостными преступниками, женщины, дети» — те, кто совершил нетяжкие преступления. Это могло бы стать «хорошей гуманной акцией государства», отметила Матвиенко.
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