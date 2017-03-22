Отправителя мигающей гифки эпилептику привлекли за вооруженное нападение

В американском штате Техас
29-летнему жителю Мэриленда Джону Ривелло грозит серьезное наказание. Его обвинили в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах за то, что он в Twitter отправил страдающему эпилепсией журналисту мигающее GIF-изображение.
Эта история началась в конце прошлого года, когда Ривелло отправил репортеру Newsweek Курту Эйхенвальду твит с анимированной гифкой и надписью «ты заслуживаешь припадка за свои сообщения». Из-за этого сообщения у журналиста случился эпилептический припадок.
По информации СМИ, что другому пользователю Ривелло написал «надеюсь, у него будет от этого припадок» и «посмотрим, умрет ли он». Как передают Вести.Ru, Ривелло изо всех сил пытался сохранить анонимность в Сети, использовал для выхода в Интернет телефон с предоплаченной сим-картой, а аккаунт в Twitter зарегистрировал на посторонний адрес электронной почты.
Супруга Эйхенвальда скопировала сообщение, вызвавшее у мужа эпилептический припадок, и обратилась в полицию. Правоохранители по номеру телефона с помощью оператора связи определили идентификационный номер iPhone, который использовал злоумышленник, обратились в компанию Apple, получили доступ к аккаунту Ривелло в iCloud и установили его личность. Арестовали нарушителя по обвинению нападении с использованием смертоносного оружия.
По информации СМИ, что другому пользователю Ривелло написал «надеюсь, у него будет от этого припадок» и «посмотрим, умрет ли он». Как передают Вести.Ru, Ривелло изо всех сил пытался сохранить анонимность в Сети, использовал для выхода в Интернет телефон с предоплаченной сим-картой, а аккаунт в Twitter зарегистрировал на посторонний адрес электронной почты.
Супруга Эйхенвальда скопировала сообщение, вызвавшее у мужа эпилептический припадок, и обратилась в полицию. Правоохранители по номеру телефона с помощью оператора связи определили идентификационный номер iPhone, который использовал злоумышленник, обратились в компанию Apple, получили доступ к аккаунту Ривелло в iCloud и установили его личность. Арестовали нарушителя по обвинению нападении с использованием смертоносного оружия.
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