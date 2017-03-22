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  • 22.03, 13:19

    Житель Подмосковья убил семью, поджег квартиру и покончил с собой

    1 комментарий
    Житель Подмосковья убил семью, поджег квартиру и покончил с собой

    Житель Подмосковья убил семью, поджег квартиру и покончил с собой

    Житель Подмосковья убил семью, поджег квартиру и покончил с собой
  • Фото: ramenskoe_gorod /vk.com

    • После пожара в одной квартир дома в Раменском районе Подмосковья, жертвами которого стали три человека, возбуждено уголовное дело.

    На телах погибших — 50-летнего мужчины, его 49-летней супруги и их 26-летней дочери — обнаружены ножевые ранения.

    По версии следствия, в ночь на 22 марта глава семейства расправился с женой и дочкой, после чего устроил пожар в квартире и совершил самоубийство.

    Как сообщили в подмосковном управлении СК, о пожаре сообщила 77-летняя женщина, которая также жила в квартире. После ЧП она была госпитализирована.

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