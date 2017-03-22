Житель Подмосковья убил семью, поджег квартиру и покончил с собой

После пожара в одной квартир дома в Раменском районе Подмосковья, жертвами которого стали три человека, возбуждено уголовное дело.
На телах погибших — 50-летнего мужчины, его 49-летней супруги и их 26-летней дочери — обнаружены ножевые ранения.
По версии следствия, в ночь на 22 марта глава семейства расправился с женой и дочкой, после чего устроил пожар в квартире и совершил самоубийство.
Как сообщили в подмосковном управлении СК, о пожаре сообщила 77-летняя женщина, которая также жила в квартире. После ЧП она была госпитализирована.
По версии следствия, в ночь на 22 марта глава семейства расправился с женой и дочкой, после чего устроил пожар в квартире и совершил самоубийство.
Как сообщили в подмосковном управлении СК, о пожаре сообщила 77-летняя женщина, которая также жила в квартире. После ЧП она была госпитализирована.
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