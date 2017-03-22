Клещи и ядовитые гадюки проснулись в России раньше срока

Сезон активизации клещей начался в России раньше срока, 163 человека уже пострадали от укусов насекомых. В Подмосковье же раньше времени пробудились ядовитые гадюки.
Клещи и гадюки в России проснулись на две недели раньше положенного срока из-за аномально теплой весны. В Роспотребнадзоре объявили, что уже начали мониторинг за инфекциями, которые переносят клещи. Кроме того, во всех российских регионах начали проводить обработки от клещей.
С начала весны в медицинские организации обратились уже 163 человека с укусами — чаще всего этой весны клещи атакуют жителей Омска, Сочи, Ярославской области, и Красноярского края. В столичном регионе — пять укушенных, присасывание клещей произошло на территории Солнечногорского района в Московской области.
А в подмосковном парке «Лосиный остров» проснулись еще и ядовитые гадюки, сообщает «Интерфакс». Специалисты предупреждают: их яд весной опаснее, чем в любое другое время года. В заповеднике отмечают, что ядовитую гадюку можно отличить по узорам в виде зигзагов на спине и отсутствию желтых пятен по бокам головы.
С начала весны в медицинские организации обратились уже 163 человека с укусами — чаще всего этой весны клещи атакуют жителей Омска, Сочи, Ярославской области, и Красноярского края. В столичном регионе — пять укушенных, присасывание клещей произошло на территории Солнечногорского района в Московской области.
А в подмосковном парке «Лосиный остров» проснулись еще и ядовитые гадюки, сообщает «Интерфакс». Специалисты предупреждают: их яд весной опаснее, чем в любое другое время года. В заповеднике отмечают, что ядовитую гадюку можно отличить по узорам в виде зигзагов на спине и отсутствию желтых пятен по бокам головы.
Комментарии