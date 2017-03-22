В Омске бывшие полицейские за «крышевание» сутенеров получили тюремные сроки

Октябрьский районный суд Омска вынес обвинительные приговоры двоих бывшим полицейским, которых обвиняли в организации преступного бизнеса. Как выяснило следствие, они «крышевали» сутенеров, курировавших сферу интим-услуг .

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Как сообщается на сайте областной прокуратуры, бывший оперуполномоченный по особо важным делам отделения по борьбе с организованными преступными группами УМВД России по Омской области Дмитрий Плюснин и пенсионер МВД Григорий Яковенко решили заработать. В 2012 году Плюснин, в обязанности которого входила борьба с проституцией, организовал преступную группу и вовлек пенсионера Константина Снаговского.



Из сообщения прокуратуры Омской области: «За еженедельное получение от сутенеров 75% от выручки, полученной в результате предоставления сексуальных услуг, Плюснин не принимал мер по пресечению их незаконной деятельности. В свою очередь Снаговский осуществлял контроль за доходами лиц, организующих занятие проституцией, получал от них денежное вознаграждение, часть которого передавал Плюснину».



Подельники оказывали сутенерам покровительство с 2012-го по 2015 год и за это время получили около 2,5 миллиона рублей. Есть в этой истории и еще одно действующее лицо — Григорий Яковенко, бывший сослуживец Плюснина. Он знал о незаконном заработке своего товарища и обманул сутенера, сообщив, что деньги, предназначенные для Плюснина, теперь надо передавать ему. За период с февраля 2013 года по февраль 2015 года он получил и присвоил почти 1,5 миллиона рублей.



Дмитрия Плюснина суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей, а также конфисковал у него полученные преступным путем 1,2 миллиона рублей. Григорий Яковенко получил 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.



Константин Снаговский, подельник Плюснина, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Суд наказал его штрафом в размере 3,5 миллиона рублей и конфисковал полученные преступным путем 1,2 миллиона рублей.