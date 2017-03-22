Под Липецком рецидивист изнасиловал девочку в детском саду

Ранее судимый мужчина подозревается в изнасиловании
13-летней племянницы.
По данным следствия, накануне, 21 марта, нетрезвый мужчина, находясь на территории детского сада, напал на школьницу и, угрожая ей ножом, надругался над ребенком. О произошедшем девочка рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время подозреваемый задержан. Он уже признал свою вину и дал подробные показания.
Как сообщили в липецком управлении СК, задержанный ранее был судим, в том числе за изнасилование.
В настоящее время подозреваемый задержан. Он уже признал свою вину и дал подробные показания.
Как сообщили в липецком управлении СК, задержанный ранее был судим, в том числе за изнасилование.
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