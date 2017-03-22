#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 11:49

    В Италии арестовали гангстера из списка опаснейших преступников Европы

    комментировать
    В Италии арестовали гангстера из списка опаснейших преступников Европы

    В Италии арестовали гангстера из списка опаснейших преступников Европы

    В Италии арестовали гангстера из списка опаснейших преступников Европы
  • Фото: lacnews24.it

    • Итальянские карабинеры минувшей ночью арестовали находившегося в розыске гангстера Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы.

    Преступника задержали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия. По информации телеканала La Cnews 24, Воттари был обнаружен в ходе спецоперации в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре.

    Известно, что Воттари был главой одной из самых агрессивных группировок крупной калабрийской преступной организации. По данным правоохранителей, гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, среди которых бойня в немецком городе Дуйсбурге в августе 2007 года, когда были убиты шесть человек.

    Итальянский суд заочно приговорил Воттари к 30 годам тюремного заключения. Долгое время гангстер находился в международном розыске и входил в список наиболее опасных преступников Европола.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru