В Италии арестовали гангстера из списка опаснейших преступников Европы

Итальянские карабинеры минувшей ночью арестовали находившегося в розыске гангстера Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы.
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Преступника задержали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия. По информации телеканала La Cnews 24, Воттари был обнаружен в ходе спецоперации в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре.
Известно, что Воттари был главой одной из самых агрессивных группировок крупной калабрийской преступной организации. По данным правоохранителей, гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, среди которых бойня в немецком городе Дуйсбурге в августе 2007 года, когда были убиты шесть человек.
Итальянский суд заочно приговорил Воттари к 30 годам тюремного заключения. Долгое время гангстер находился в международном розыске и входил в список наиболее опасных преступников Европола.
Известно, что Воттари был главой одной из самых агрессивных группировок крупной калабрийской преступной организации. По данным правоохранителей, гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, среди которых бойня в немецком городе Дуйсбурге в августе 2007 года, когда были убиты шесть человек.
Итальянский суд заочно приговорил Воттари к 30 годам тюремного заключения. Долгое время гангстер находился в международном розыске и входил в список наиболее опасных преступников Европола.
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