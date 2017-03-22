Взявшего в заложники врачей в Кирове обезвредила полиция

Сотрудники скорой помощи вызвали полицию, приехавшие оперативники освободили фельдшеров. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.
В Кирове задержан 39-летний безработный мужчина, который с ножом набросился на приехавших по вызову врачей скорой помощи. Злоумышленник был пьян, врачей он вызвал после укуса собаки.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В Кирове полицейские задержали находившегося с признаками алкогольного опьянения 39-летнего безработного мужчину, который насильно удерживал и угрожал ножом прибывшим по его вызову двум фельдшерам скорой помощи. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции пострадавших нет».
В СК РФ сообщили, что в связи с незаконным лишением свободы двух сотрудников скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело.
Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. В ведомстве считают, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
нововведение для медиков: бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками. По сигналу на место происшествия будет незамедлительно прибывать отряд бойцов Росгвардии.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В Кирове полицейские задержали находившегося с признаками алкогольного опьянения 39-летнего безработного мужчину, который насильно удерживал и угрожал ножом прибывшим по его вызову двум фельдшерам скорой помощи. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции пострадавших нет».
В СК РФ сообщили, что в связи с незаконным лишением свободы двух сотрудников скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело.
Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. В ведомстве считают, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
нововведение для медиков: бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками. По сигналу на место происшествия будет незамедлительно прибывать отряд бойцов Росгвардии.
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