Врачи оценивают состояние адвоката семьи Магнитского как критическое

Состояние адвоката семьи юриста Сергея Магнитского — Николая Горохова, госпитализированного в Москве после падения с высоты, тяжелое, сообщили в фонде Hermitage Capital.
Врачи оценивают состояние Николая Горохова как критическое. Адвокат находится в реанимации в Боткинской больнице Москвы. Накануне его доставили туда на вертолете после падения с четвертого этажа, передает РИА Новости.
инцидент произошел в частном доме в городе Троицке. Горохов вместе с рабочими пытался поднять на четвертый этаж дома джакузи, сорвался и упал вместе с ванной на землю. Адвокат получил множественные ушибы и переломы.
Горохов с 2011 года представляет интересы семьи Магнитского. В 2009-м сотрудник инвестфонда Hermitage Capital Management 37-летний Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности.
инцидент произошел в частном доме в городе Троицке. Горохов вместе с рабочими пытался поднять на четвертый этаж дома джакузи, сорвался и упал вместе с ванной на землю. Адвокат получил множественные ушибы и переломы.
Горохов с 2011 года представляет интересы семьи Магнитского. В 2009-м сотрудник инвестфонда Hermitage Capital Management 37-летний Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности.
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