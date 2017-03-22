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  • 22.03, 11:49

    Врачи оценивают состояние адвоката семьи Магнитского как критическое

    3 комментария

    Врачи оценивают состояние адвоката семьи Магнитского как критическое

    Врачи оценивают состояние адвоката семьи Магнитского как критическое

    Состояние адвоката семьи юриста Сергея Магнитского — Николая Горохова, госпитализированного в Москве после падения с высоты, тяжелое, сообщили в фонде Hermitage Capital.

    Врачи оценивают состояние Николая Горохова как критическое. Адвокат находится в реанимации в Боткинской больнице Москвы. Накануне его доставили туда на вертолете после падения с четвертого этажа, передает РИА Новости.

    В экстренных службах столицы сообщили, что инцидент произошел в частном доме в городе Троицке. Горохов вместе с рабочими пытался поднять на четвертый этаж дома джакузи, сорвался и упал вместе с ванной на землю. Адвокат получил множественные ушибы и переломы.

    Горохов с 2011 года представляет интересы семьи Магнитского. В 2009-м сотрудник инвестфонда Hermitage Capital Management 37-летний Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности.

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