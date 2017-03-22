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  • 22.03, 11:48

    В Ленинградской области автобус с детьми слетел в кювет и опрокинулся

    1 комментарий

    В Ленинградской области автобус с детьми слетел в кювет и опрокинулся

    В Ленинградской области автобус с детьми слетел в кювет и опрокинулся

    Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Там автобус, перевозивший школьников с преподавателем, свалился в кювет и опрокинулся.

    В момент аварии в салоне находились 18 детей и сопровождавшая их учительница. По информации ТАСС, педагог — единственная, кто получил травмы. «Интерфакс» передает, что авария школьного автобуса произошла из-за ехавшего навстречу лихача на внедорожнике, который на узком участке трассы попытался в неположенном месте обогнать лесовоз.

    Предполагается, что шофер автобуса направил машину в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Сообщается, что водитель джипа, маневр которого послужил причиной ДТП, скрылся.

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