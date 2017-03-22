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  • 22.03, 11:49

    Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая

    1 комментарий

    Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая

    Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО 25 мая

    Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Шон Спайсер: «Президент Дональд Трамп отправится в Брюссель, в Бельгию, чтобы 25 мая принять участие во встрече глав государств и правительств Организации Североатлантического договора (НАТО)».

    В ходе встречи американский лидер намерен подтвердить «решительную приверженность НАТО со стороны США, а также обсудить вопросы, имеющие критическое значение для альянса, особенно распределение ответственности между союзниками и роль организации в борьбе с терроризмом», добавил Спайсер.

    Кроме того, Спайсер подтвердил информацию о том, что Трамп планирует принять в Белом доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Встреча состоится 12 апреля. По словам представителя Белого дома, Трамп и Столтенберг «будут говорить о том, как укрепить альянс, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед национальной и международной безопасностью», передает ТАСС.

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