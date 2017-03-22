СМИ узнали о жалобах импортеров алкоголя на нехватку акцизных марок

У импортеров алкоголя возникли проблемы с ввозом продукции в Россию. Напитки не могут пройти таможню
из-за нехватки акцизных марок. Формально они есть, но старого образца, а вот с новыми действительно заминка.
Участникам алкогольного рынка не понаслышке известно о дефиците акцизных марок. В июне прошлого года изменились требования к маркировке спиртной продукции, а производителя акцизов нового образца не успели выбрать вовремя, поэтому импорт ощутимо просел. Поставки виски тогда упали на 41%, рома — на все 60%.
Как пишет «Коммерсант», импортеры снова жалуются на проблемы с получением марок. Одни говорят, что для некоторых напитков акцизы закончились вообще. Другие поясняют, что не выдают только марки нового образца, которые идут с усиленной защитой.
Представитель Минфина рассказал, что сейчас ведется заключение нового контракта между ФТС и Гознаком, который как раз рассчитан на 2017 год и далее. Судя по всему, печать марок возобновится, когда документы будут оформлены. Также в Минфине заверили, что в этом году перебоев в розничных продажах не будет.
Как пишет «Коммерсант», импортеры снова жалуются на проблемы с получением марок. Одни говорят, что для некоторых напитков акцизы закончились вообще. Другие поясняют, что не выдают только марки нового образца, которые идут с усиленной защитой.
Представитель Минфина рассказал, что сейчас ведется заключение нового контракта между ФТС и Гознаком, который как раз рассчитан на 2017 год и далее. Судя по всему, печать марок возобновится, когда документы будут оформлены. Также в Минфине заверили, что в этом году перебоев в розничных продажах не будет.
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