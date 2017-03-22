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  • 22.03, 10:17

    В Хабаровске снежная глыба упала на подростка

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    В Хабаровске снежная глыба упала на подростка

    В Хабаровске снежная глыба упала на подростка

    Правоохранительные органы Хабаровска выясняют обстоятельства несчастного случая, который произошел в Кировском районе города.

    ЧП случилось на улице Чкалова в понедельник, но известно нем стало только сегодня. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, серьезных травм мальчик не получил, но сильно испугался. В больнице врачи обнаружили у него ушиб спины.

    Прокурорские работники проводят проверку, по результатам которой можно будет оценить соблюдение управляющей компанией требований действующего законодательства. При выявлении нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.

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