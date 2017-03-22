В Хабаровске снежная глыба упала на подростка

Правоохранительные органы Хабаровска выясняют обстоятельства несчастного случая, который произошел в Кировском районе города.
ЧП случилось на улице Чкалова в понедельник, но известно нем стало только сегодня. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, серьезных травм мальчик не получил, но сильно испугался. В больнице врачи обнаружили у него ушиб спины.
Прокурорские работники проводят проверку, по результатам которой можно будет оценить соблюдение управляющей компанией требований действующего законодательства. При выявлении нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.
Прокурорские работники проводят проверку, по результатам которой можно будет оценить соблюдение управляющей компанией требований действующего законодательства. При выявлении нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.
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