#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 10:17

    На МКАД в багажнике наркодельца нашли 4 килограмма героина

    комментировать

    На МКАД в багажнике наркодельца нашли 4 килограмма героина

    На МКАД в багажнике наркодельца нашли 4 килограмма героина

    Столичная полиция задержала двух наркодилеров. У них в общей сложности изъяли более 8,5 килограмма наркотиков.

    Около 23:00 на 78-м километре МКАД правоохраители остановили автомобиль Ford Focus, которым управлял 38-летний водитель. При досмотре у него обнаружили почти 4 грамма героина, а под обшивкой багажника были спрятаны еще почти 4 килограмма этого же наркотика.

    Четырьмя часами ранее, около 19:00, схватили другого наркодилера. В доме №12 по улице Милашенкова задержан 39-летний мужчина. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, при личном досмотре у него нашли свыше 4,6 килограмма вещества, которое содержит производное N-метилэфедрона (наркотическое средство). Возбуждены уголовные дела.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru