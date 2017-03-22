На МКАД в багажнике наркодельца нашли 4 килограмма героина

Столичная полиция задержала двух наркодилеров. У них в общей сложности изъяли более 8,5 килограмма наркотиков.
Около 23:00 на 78-м километре МКАД правоохраители остановили автомобиль Ford Focus, которым управлял 38-летний водитель. При досмотре у него обнаружили почти 4 грамма героина, а под обшивкой багажника были спрятаны еще почти 4 килограмма этого же наркотика.
Четырьмя часами ранее, около 19:00, схватили другого наркодилера. В доме №12 по улице Милашенкова задержан 39-летний мужчина. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, при личном досмотре у него нашли свыше 4,6 килограмма вещества, которое содержит производное N-метилэфедрона (наркотическое средство). Возбуждены уголовные дела.
Четырьмя часами ранее, около 19:00, схватили другого наркодилера. В доме №12 по улице Милашенкова задержан 39-летний мужчина. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, при личном досмотре у него нашли свыше 4,6 килограмма вещества, которое содержит производное N-метилэфедрона (наркотическое средство). Возбуждены уголовные дела.
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