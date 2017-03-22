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  • 22.03, 08:46

    В Китае двое детей погибли в результате давки в начальной школе

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    В Китае двое детей погибли в результате давки в начальной школе

    В Китае двое детей погибли в результате давки в начальной школе

    В одной из начальных школ уезда Пуян обрушилась часть стены, что вызвало чудовищную панику и давку среди учеников. 20 детей пострадали, двое погибли.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, двое учеников погибли в результате давки в начальной школе в провинции Хэнань. Еще 20 детей получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    По предварительной информации, причиной гибели детей стала паника, вызванная обрушением фрагмента стены у входа в туалет. Началась страшная давка. Один из школьников скончался в карете скорой помощи, другой погиб уже в больнице.

    Местные власти создали рабочую группу для расследования всех причин, которые привели к трагедии.

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