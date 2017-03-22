В Китае двое детей погибли в результате давки в начальной школе

В одной из начальных школ уезда Пуян обрушилась часть стены, что вызвало чудовищную панику и давку среди учеников. 20 детей пострадали, двое погибли.
Как пишет ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, двое учеников погибли в результате давки в начальной школе в провинции Хэнань. Еще 20 детей получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, причиной гибели детей стала паника, вызванная обрушением фрагмента стены у входа в туалет. Началась страшная давка. Один из школьников скончался в карете скорой помощи, другой погиб уже в больнице.
Местные власти создали рабочую группу для расследования всех причин, которые привели к трагедии.
По предварительной информации, причиной гибели детей стала паника, вызванная обрушением фрагмента стены у входа в туалет. Началась страшная давка. Один из школьников скончался в карете скорой помощи, другой погиб уже в больнице.
Местные власти создали рабочую группу для расследования всех причин, которые привели к трагедии.
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