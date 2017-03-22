В России стартовал масштабный проект по раздельному сбору мусора

Раздельную утилизацию бытовых отходов опробовали в России. Масштабный проект набирает обороты, жители разных регионов покупают евроконтейнеры с отсеками для бумаги, стекла и металла. Отсортированный мусор сдают в специальные пункты приема. Кто-то делает это из любви к окружающей среде, а кто-то видит в западной практике весьма доходный бизнес.

Бумага и стекло — налево, батарейки и металл — направо. Выбрасывать мусор правильно жителей Саранска учит социальная реклама. Масштабный проект по экологическому просвещению уже приносит плоды. По количеству специальных контейнеров на душу населения город, что называется, впереди планеты всей. Обычный мусорный бак во дворах найти сложнее. Люди не сразу приняли инновацию, по старинке сваливали мусор в одну кучу, а то и вовсе десятками жгли евроконтейнеры. На то, чтобы пробудить в горожанах экологическую сознательность, ушли годы.



Михаил Кропа, заместитель директора компании по сбору мусора: «Постепенно люди освоились, сейчас мы с такими актами вандализма больше не сталкиваемся. В среднем 2 контейнера в месяц горят, но это нормальный показатель».



В подмосковных Мытищах не просто взывают к совести и гражданской ответственности жителей, но и мотивируют их. Разделять мусор стало выгодно. Разделять или не разделять — вот в чем вопрос, ответ на который Анна и Михаил дали себе еще несколько лет назад и вместо обычного мусорного ведра поставили на кухне многоярусное, где для каждого вида отходов есть своя ячейка.



Теперь идею селективного сбора молодые люди активно несут в массы в соцсетях. Также на сумки с отходами, которые возятся в приемные пункты, порой даже на метро, наклеивают стикеры с соответствующими призывами. Правда от такой наглядной агитации не все пассажиры в восторге. Но единомышленников и последователей у Анны и Михаила все больше. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.