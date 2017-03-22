Без крова, денег и документов: в дагестанском селе люди выживают на пепелище

Жителям дагестанского села, где прошлым летом огонь уничтожил десятки домов, приходится выживать на пепелище. У погорельцев не осталось вообще ничего. Местные власти обещали помочь, причем в кратчайшие сроки, но новое жилье с тех пор даже не начали строить.
На выжженных улочках села Мокок до сих пор чувствуется запах гари. Село выглядят так, словно пожар случился не в прошлом году, а буквально накануне. Огонь уничтожил почти 80 домов и строений.
Трагедия произошла в конце августа. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на другие дома. Двухэтажная постройка Али Саидова полстью уничтожена, от родового дома уцелел только первый этаж. Оставшуюся без жилья и средств к существованию семью из 5 человек приютили односельчане. Но и здесь гостеприимство имеет свои границы. Хозяева женят сына.
Али Саидов, местный житель: «Я сейчас живу в чужом доме, хозяева говорят: уходи, хватит, зиму прожил. Сейчас все расчищаю, чтобы жить здесь, а куда идти?»
В качестве первой помощи каждому пострадавшему власти вручили по 5 тысяч рублей. Этих денег хватило на неделю. Продуктами и теплой одеждой помогли волонтеры. После пожара чиновники пообещали, что в ближайшее время люди получат компенсации и переедут в новые дома. Прошло 7 месяцев. Так и не дождавшись помощи, Али расчищает площадку от пепла и мусора.
По словам местных жителей, почти все дома уже не подлежат восстановлению. Огонь уничтожил не только все имущество людей, но сделал крепкие камни хрупкими, словно яичная скорлупа.
На встрече с жителями села Мокок специалисты Минстроя и Ростехнадзора предложили возвести дома на землях бывшего колхоза, но этот проект погорельцы назвали варварским. В горах каждый клочок равнины на вес золота. Огороды и поля кормят десятки семей. Ситуация зашла в тупик, когда выяснилось, что пригодных для строительства участков, больше не нет.
Магомед Саидов, руководитель инициативной группы: «Если нам хотят построить здесь дома, то единственный вариант — возводить их на месте сгоревшего села. Расчистить площадку, усилить ее и построить пару домов в 3 или 5 этажей».
Немало претензий у жителей села Мокок возникло и к списку погорельцев. Как выяснил корреспондент НТВ Омар Магомедов, при его составлении куда-то пропали 300 человек.
Джамалудин Багов, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан: «Министерство внутренних дел не может подтвердить факт регистрации, если эти люди там не зарегистрированы, тут есть некоторые упущения, почему они не были зарегистрированы в установленном порядке».
Люди говорят, что к жизни в сарае уже привыкли. Стены комнаты оклеены теплоотражающей пленкой, буржуйка для отопления и минимум мебели. Во время пожара у Магомедовых сгорели все документы. К тому же в списках пострадавших не оказалось 4 детей. Семья отстаивает свои права в суде. Их примеру уже последовали десятки человек. Жители села Мокок надеются, что обещанные чиновниками дома построят до наступления следующей зимы.
Трагедия произошла в конце августа. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на другие дома. Двухэтажная постройка Али Саидова полстью уничтожена, от родового дома уцелел только первый этаж. Оставшуюся без жилья и средств к существованию семью из 5 человек приютили односельчане. Но и здесь гостеприимство имеет свои границы. Хозяева женят сына.
Али Саидов, местный житель: «Я сейчас живу в чужом доме, хозяева говорят: уходи, хватит, зиму прожил. Сейчас все расчищаю, чтобы жить здесь, а куда идти?»
В качестве первой помощи каждому пострадавшему власти вручили по 5 тысяч рублей. Этих денег хватило на неделю. Продуктами и теплой одеждой помогли волонтеры. После пожара чиновники пообещали, что в ближайшее время люди получат компенсации и переедут в новые дома. Прошло 7 месяцев. Так и не дождавшись помощи, Али расчищает площадку от пепла и мусора.
По словам местных жителей, почти все дома уже не подлежат восстановлению. Огонь уничтожил не только все имущество людей, но сделал крепкие камни хрупкими, словно яичная скорлупа.
На встрече с жителями села Мокок специалисты Минстроя и Ростехнадзора предложили возвести дома на землях бывшего колхоза, но этот проект погорельцы назвали варварским. В горах каждый клочок равнины на вес золота. Огороды и поля кормят десятки семей. Ситуация зашла в тупик, когда выяснилось, что пригодных для строительства участков, больше не нет.
Магомед Саидов, руководитель инициативной группы: «Если нам хотят построить здесь дома, то единственный вариант — возводить их на месте сгоревшего села. Расчистить площадку, усилить ее и построить пару домов в 3 или 5 этажей».
Немало претензий у жителей села Мокок возникло и к списку погорельцев. Как выяснил корреспондент НТВ Омар Магомедов, при его составлении куда-то пропали 300 человек.
Джамалудин Багов, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан: «Министерство внутренних дел не может подтвердить факт регистрации, если эти люди там не зарегистрированы, тут есть некоторые упущения, почему они не были зарегистрированы в установленном порядке».
Люди говорят, что к жизни в сарае уже привыкли. Стены комнаты оклеены теплоотражающей пленкой, буржуйка для отопления и минимум мебели. Во время пожара у Магомедовых сгорели все документы. К тому же в списках пострадавших не оказалось 4 детей. Семья отстаивает свои права в суде. Их примеру уже последовали десятки человек. Жители села Мокок надеются, что обещанные чиновниками дома построят до наступления следующей зимы.
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