В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

Полиция Красноярского края начала проверку после нападения пациентки на врача скорой помощи в городе Канск.
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию полиции Красноярского края, пациентка напала на врача, сделавшего женщине замечание. Пострадавшая в результате нападения фельдшер скорой помощи госпитализирована.
Сообщение пресс-службы краевого главка МВД: «Фельдшер 1991 года рождения указала пациентке, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью по поводу травмы ноги. После этого женщина ударила доктора. Пострадавшая госпитализирована».
Ведется расследование. Полиция выясняет все обстоятельства нападения. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Сообщение пресс-службы краевого главка МВД: «Фельдшер 1991 года рождения указала пациентке, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью по поводу травмы ноги. После этого женщина ударила доктора. Пострадавшая госпитализирована».
Ведется расследование. Полиция выясняет все обстоятельства нападения. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Комментарии