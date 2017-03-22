#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 08:47

    В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

    1 комментарий

    В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

    В Красноярском крае пациентка избила фельдшера скорой помощи

    Полиция Красноярского края начала проверку после нападения пациентки на врача скорой помощи в городе Канск.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию полиции Красноярского края, пациентка напала на врача, сделавшего женщине замечание. Пострадавшая в результате нападения фельдшер скорой помощи госпитализирована.

    Сообщение пресс-службы краевого главка МВД: «Фельдшер 1991 года рождения указала пациентке, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью по поводу травмы ноги. После этого женщина ударила доктора. Пострадавшая госпитализирована».

    Ведется расследование. Полиция выясняет все обстоятельства нападения. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru