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  • 22.03, 08:47
    Россия за сутки передала сирийским жителям 8 тонн гумпомощи. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия за сутки передала сирийским жителям 8 тонн гумпомощи

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    Россия за сутки передала сирийским жителям 8 тонн гумпомощи

    Россия за сутки передала сирийским жителям 8 тонн гумпомощи

      Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели за сутки 7 гуманитарных акций в двух провинциях.

      Как сообщается на сайте Минобороны РФ, российские военные провели за минувшие сутки семь гуманитарных акций в провинциях гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. Жителям раздали продукты и бутилированную воду, а их дети получили в подарок рюкзаки со школьными принадлежностями и игрушки.

      Из текста бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».

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