Россия за сутки передала сирийским жителям 8 тонн гумпомощи

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели за сутки 7 гуманитарных акций в двух провинциях.
Как сообщается на сайте Минобороны РФ, российские военные провели за минувшие сутки семь гуманитарных акций в провинциях гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. Жителям раздали продукты и бутилированную воду, а их дети получили в подарок рюкзаки со школьными принадлежностями и игрушки.
Из текста бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».
Из текста бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН».
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