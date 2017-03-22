Синоптики обещают москвичам теплую, дождливую и ветреную погоду

Череда атмосферных фронтов принесла в российскую столицу облачную сырую погоду с осадками.

9 Москва

МЧС

погода

В Москве и Подмосковье ожидается теплая и дождливая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, столбики термометров в мегаполисе поднимутся до плюс 8–10 градусов тепла, по области — 5–10 выше нуля, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.



В ночь на четверг синоптики обещают облачность и небольшой, местами умеренный дождь. В столице ожидается плюс 3–5 градусов, в Подмосковье — до 5 тепла, ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем 23 марта при переменной облачности местами еще возможен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 8–10 градусов тепла, в пригороде — 6–11 выше нуля.